Reinsalu Abhaasia eestlastele: Eesti hoolib teist

«Kogu Eesti rahva nimel: õitsegu ja kasvagu eesti sugu Kaukaasia orgude vahel. Me mõtleme teile, me hoolime,» kirjutas Reinsalu oma pöördumises. Teadaolevalt on tegemist esimese korraga, kus Eesti välisminister pöördub Abhaasias elava eestlaste kogukonna poole. Eesti riik teatavasti pärast 1992.–1993. aasta sõda Gruusiast de facto eraldunud Abhaasiat iseseisva riigina ei tunnusta ning peab seda Gruusia okupeeritud territooriumiks.