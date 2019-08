Alar Karis TTÜ-st: kui inimene on varas, siis selleks on õigusriigis mehhanismid olemas.

Kui tõsiselt me peaksime suhtuma Nurkse instituudis toimunusse, kas tegemist oli pettuse ja vargusega?

Ma teadlikult ei võtnud ühegi rektoriga ühendust enne siia tulekut, seega see teave antud juhtumist on minul pärit meediast. Kui vastab tõele, et teadlased said palka selle eest, et nad ei teinud mitte midagi selle projekti raames, siis selge on see, et tegemist on pettusega ja üldiselt sellised pettused on karistatavad.

Kas tegemist on erandjuhtumiga või on see levinud skeem Eestis ja võib-olla ka väljaspool Eestit?

Minul on raske seda hinnata ja kindlasti sellised skeemid tulevadki välja ainult sellisel viisil, nagu antud juhul tuli. Keegi tuleb ja avalikustab need faktid. Ega tavalisel viisil audiitorid või raamatupidamislikud järelevalved selliseid asju ju tegelikult ei avasta, nemad vaatavad pabereid ja ainult see töörühm või teadlased teavad, kes siis reaalselt tööd tegid ja kes tööd ei teinud. Eks ta mõnes mõttes sarnane ju ka olukorraga, kus teadlane publitseerib kolleegidega artikli ja paneb sinna siis oma vanaema ja veel mõned sugulased peale, et nemad ka publikatsiooni saaksid, kuigi neil selle projektiga reaalset pistmist üldse ei olnud. Aga ma ei oska hinnata, kui lai see on. Minu rektori ajal selliseid avastusi ei olnud, mis ei tähenda seda, et neid ei võinud olla. Aga siin tuleks kahte asja lahus hoida, üks on siis see konkreetne juhtum, kus on tegemist pättusega ja teine on võib-olla siis laiem küsimus, et kuidas meie teaduse rahastamine üldse on. Ja kas sellised teguviisid üldse tulevadki välja alarahastamise puhul või on see probleem mõnes mõttes laiem. Olen ka välismaal ise töötades pannud tähele, et pigem nendes töörühmades, kus on maailma tuntud tippteadlased, kus on selline rahvusvaheline surve suur, siis seal teinekord selline kiusatus natukene nurki maha lõigata on võib-olla isegi veel suurem.

Mis need sellised hallid tsoonid on, kus saab üldse sahkerdada? Kas ajakasutusega petmine on peamine?

No eks see ajakasutus on omaette teema, sellepärast et see on oluline rahastaja seisukohast, tema tahab teada, et see raha, mis ta andis, et see tõesti läheb sinna, mille jaoks raha antud on. Teadlase jaoks see polegi nii tähtis, pigem teadlase jaoks on see koormav. Kui ta reaalselt teeb teadust ja selle asemel, et mõelda oma projekti peale, peab mõtlema selle peale, et saaks ikka tunnid õigesti paika, siis ma arvan, on see on teine probleem. Siin peab olema teatav proportsioon selle kontrollimehhanismi ja tegelikku teaduse eesmärkide vahel.