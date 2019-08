Aaviksoo: kaalume kuriteoteatega prokuratuuri pöördumist

«Kahtluse alla on seatud tehnikaülikooli usaldusväärsus. Kindlasti ülikool ja rektor vastutavad selle eest. Nüüd peame veenma partnereid, et teeme oma asju ausalt,» selgitas ülikooli juht üritusele kogunenud käputäie tudengite ja õppejõudude ees.

Rektor rääkis, et ülikool peab seisma selle eest, et igati eetiliselt käituvaid teadlaseid ei sildistataks pealiskaudselt ning nii ülikooli kohustus on oma teadlaseid kaitsta ning vältida nõiajahti.

«Ajakirjanduslikud seisukohad ja faktid on aga kahandanud ülikooli usaldusväärsust. Seetõttu, pärast tänast arutelu rektoraadis, olen seisukohal, et peaksime pöörduma prokuratuuri kuriteoteatisega. Seda isegi, kui meil konkreetsed vihjed puuduvad,» teatas ta.

Aaviksoo loodab sedagi, et prokuratuur on paremini varustatud kogu tõe välja selgitamiseks.

Rektor mainis ka, et on aru saanud, kuidas töötundide tabelitega on probleeme olnud ilmselt kõikides ülikoolides.

«Võibolla meil õnnestub ka südamelt ära rääkida, mis on tegelikult selle taga – bürokraatia, sund teha asju, mida me ei oska või suuda reeglite raames ära teha. Kuid see pole ka õigustus. Ka raha puudus ei õigusta pettust, rääkimata väär- või kuritegudest. See pole vaidluse objekt. Arvan, et oleme kõik siin ühel meelel,» rääkis ta.

«Kuid tõsi on aga ka see, et reaalse elu surumine bürokraatia raamidesse on mõningatel juhtudel vaieldav. Neid vaidlusi on peetud juba mõnda aega. Paljudel juhtudel on küsitud ka osa toetusi tagasi. Seda on juhtunud kõikides teadusasutustes,» rääkis Aaviksoo.

Rektori väitel on praegustest sündmustest teavitatud ka kuratooriumi, kes jälgib toimuvat tähelepanelikult.

Postimehe andmetel kaalub prokuratuur menetluse alustamist ka TTÜ võimalikust kuriteoteatest hoolimata. Hetkel kogub uurimisasutus täiendavat infot.

Instituudi juht tuli peidust välja

Erkki Karo. FOTO: Tairo Lutter

Täna esines sõnavõtuga ka seni varjus püsinud Nurkse instituudi direktor Erkki Karo, kes ei kinnitanud ega lükanud ümber petuskeemi, kuid lubas ülikooli uurimiskomisjoniga igakülgset koostööd teha.

Ta rõhutas seejures, et ajakirjanduse huviorbiiti kerkinud OpenGovIntelligence teadusprojekt oli edukas: töö sai valmis ning Euroopa Komisjon kinnitas kõik üle. Samuti väitis ta, et palka said kõik töölepingu järgi: keegi ei saanud projektist rohkem raha, kui nad pidanuks. Küll polnud ta valmis rohkem ja põhjalikumalt teemat kommenteerima.

Karo ütles, et mõistab ka, kui keeruliseks muudab tekkinud olukord teaduse rahastuse üle debateerimise.

«Instituudina tahaks jätkata koostööd rektori kui Eesti teadlaskonnaga meie teaduse paremaks muutmisel,» ütles ta.

Sõnavõtuga esines ka TTÜ kokku pandud uurimiskomisjoni esindaja, jurist Tõnu Pihelgas. Ta ütles, et uurimisgrupp on ära kuulanud vilepuhuja ning instituudi juhataja ning selle baasilt on suuremaid järeldusi vara teha.