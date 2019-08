Video: noorukid üritasid Lasnamäe kiirtoiduputkat röövida

Lugeja Jekaterina sõnul toimus intsident 19. augustil kella nelja paiku hommikul. Noorukid tõstsid turvakardinad üles ja purustasid akna. Signalisatsiooni käivitudes kurikaelad põgenesid. Jekaterina kahtlustab, et noorukid kavatsesid kioskit röövida.

«Pöördun teie poole palvega kajastada seda juhtumit maksimaalselt ning informeerida paljusid inimesi,» kirjutab Jekaterina. «Ja muidugi tahaks pöörduda nende noorte inimeste poole, kes seda tegid, sest kindlasti loevad seda artiklit internetist. Elu on bumerang. Ükski pahategu ei jää selles elus karistamata. Kui teil ei õnnestunud elus midagi saavutada, teha midagi nullist üles, siis lõhkuda ja hävitada kellegi võõra vara on lihtsam? Häbi!»

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Viktoria Korpani sõnul sai politsei 19. augustil teate, et Kivila tänava kioski aken on lõhutud, kuid kioskist midagi ei varastatud. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust.