Peaukse ehk Vabaduse väljaku poolt vaadates võib jääda mulje, et Vene Teater on enne pühapäeval algavat uut hooaega justkui välja surnud. Kuid see ei vasta tõele. Teatri sisehoovis, kuhu saab sisse Pärnu maanteelt, käib elu ööpäev läbi: tuuakse uusi dekoratsioone, värve, puitmaterjale töökotta ning näitlejad saabuvad proovidesse.