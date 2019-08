Hiiumaal haigestus toorpiima tarbides puukentsefaliiti seitse inimest

«Toorpiima kuumutamine 15 sekundiks temperatuurini 75 kraadi hävitab piimast haigustekitaja ja piim on tarbimiseks ohutu, kuid puugiga kokkupuutumiseks piisab mõnikord vaid lühikesest jalutuskäigust rohelusse või oma lemmiklooma paitamisest,» ütles Kadri Juhkam, kelle sõnul ei tasu liigselt lootma jääda ka erinevatele puugipeletajatele. «Esiteks on efektiivsemad repellendid mürgised, teiseks ei pruugi nad alati puuki eemal hoida ja kolmandaks – siis kui neid vaja on, pole neid kaasas. Vaktsineerimisega saavutatav kaitse on aga alati olemas.»