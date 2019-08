Suri ajakirjanik Anneli Ammas

Anneli Ammas on olnud aastatel 1996 kuni 2008 Eesti Päevalehe ajakirjanik. Alates 2011. aastast kuni 2018. aasta sügiseni töötas ta Postimehe uurivas toimetuses. Ta oli abielus riigikogu liikme Andres Ammasega.

2010. aastal pälvis koos Kadi Valneriga Ullo Toomi nimelise stipendiumi raamatu «75 aastat Eesti tantsupidusid» eest. Raamatusse on talletatud Eesti rahvatantsupidude ja noortelaulupeo tantsupidude ajalugu. Ammas on kirjutanud raamatuid Mait Agust, Kaie Kõrbist ja Kalle Klandorfist.

Teenetemärgi saamist kommenteeris ta nii: «Kõik inimesed on omamoodi teenijad, aga ajakirjanik on rahva teener. Mulle tundub, et vahel kipuvad ajakirjanikud seda unustama. Televisioonis säratakse, seal töötavat ajakirjanikku tuntakse. Ajalehes oled sa tagaplaanil, sa oledki teener, vahendaja.»