Video ja fotod: bussijuhid nõudsid ministeeriumi ees palka juurde

Transpordi Ametiühingu ja Autoettevõtete Liidu läbirääkimised bussijuhtide sektoritaseme palgatõusu osas Riikliku Lepitaja vahendusel pole lahendusele lähemale jõudnud ning kõik osapooled on tõdenud, et uus töötasu kokkulepe ilma tellija ehk riigi rahalise abita pole võimalik.

Transpordi Ametiühingu juhatuse esimehe Üllar Kallase sõnul on bussijuhtide nappuse ja töötasu ajast mahajäämuse kontekstis vaja erakorralist töötasu tõusu, et vähegi leevendada bussijuhtide puudust. «Oleme selles osas pöördunud majandusministri ja Maanteeameti poole, taotlemaks lisarahastust töötasude tõusuks,» rääkis Kallas lisades, et asjaosalised on sellest seni keeldunud.

Transpordi Ametiühingu bussijuhtide koordinaatori Aare Kübarsepa sõnul on suisa 74% bussijuhtidest vanuses 51+ ja nooremaid kui 35 eluaastat on ainult 6%. «Suurest bussijuhtide puudusest tulenevalt on paljud bussijuhid ka ülekoormatud. Riigi poolt korraldatud ühistranspordi hanked on põhjustanud olukorra, kus hankevõidud on saavutatud töötajate töötasu ja ohutuse arvelt ning uudised liinidelt kõrvaldatud ohtlikest bussidest on kujunenud juba igapäevaseks,» selgitas Kübarsepp.