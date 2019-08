Eelmise aasta oktoobris Tallinna lähedal Kakumäel asuvas eramus kolme lapse surmaga lõppenud tragöödia asjaolude selgitamine on lõpusirgel – Postimehele teadaolevalt annavad asjaolud tunnistust sellest, et gaasiõnnetus juhtus pereisa tegevuse tagajärjel.

«Läheb nii, nagu läheb. Ma olen kõigeks valmis. Mul pole siin kaotada enam midagi,» ütles tragöödias kolm last kaotanud Enn Peil. Ta teab, et kriminaalmenetlus on lõpusirgel ning temast võib saada süüdistatav.