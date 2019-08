Kes usub sinusse, kui sa ise kahtled? 

«Tunnistan, et 1992. aastal kandideerisin Isamaa nimekirjas ning olen uhke, et sain oma väikese panuse anda Lennart Meri presidendiks saamisele,» teatas ta, kui ükskord jälle vaidlesime, kui mitmel rindel võib ajakirjanik ikkagi rapsida oma sõltumatust säilitades. Anneli jaoks polnud see üldse küsimus. «Erapooletus on meie professionaalsus.» Kel raske mõnel teemal erapooletu olla, hoidku eemale.

Anneli lihtsalt oligi nii siiras ja aus inimene, et temal tõesti ei tulnud kunagi pähe kuritarvitada oma rolli ajakirjanikuna, neljanda võimu kandjana. Tähtsam sellest, et ta on ajakirjanik, oli Annelile see, et ta saab olla Eestile kasulik. Ajakirjanikuametit pidades tundis ta end kõige kasulikumana.

Samas, 1992. aasta kandideerimisperioodil taandas temagi end ajakirjanikutööst, sest just nii tehti läänes. Vanade relvadega uut reaalsust ei loo.

Kui Paides peeti arvamusfestivali, läksin Annelile viimast korda külla. Ta oli enda moodi, arvamustest pungil. Pensionireform, kirikuelu, poliitika, tegijatest tühjaks jooksev ajakirjandus… «Sa lähed ikka tagasi?» küsis ta. «See oleks suur kaotus, kui sina ja Joosep (Värk – toim) ei läheks.» Anneli teadis, kuidas metsik tempo ning lakkamatu uudisvoog noori ja vanu ajakirjanikke läbi põletab.

Anneli Ammas ajas alati Eesti asja, selle sõna parimas tähenduses. FOTO: Erakogu

Kaua ja raskelt tulnud uurimus ajalehes võib olla juba paari päevaga unustatud. Homme on juba uued lood ning veebiajakirjanduse mootor huugab ööd-päevad läbi. Olen näinud, kuidas mitmed suurtegijad, tuntud ajakirjanikud selle all ägavad. Ent Anneli mitte. Miks? Tal oli julgust oma lugudele aega nõuda. Ta austas iseennast kirjutajana, ta austas oma allikaid, oma tekste.

Vastupidi, ta nautis hoopis lõpuni «põllul» käimist, lihtsate inimestega suhtlemist, jutustamist. E-mailid polnud tema stiil.

Samas teadis Anneli suurepäraselt, et inimene peab tundma, et temast midagi sõltub. Väike samm võib midagi muuta. See panigi teda omal ajal tänavanimesid muutma, kandideerima, ajalehte looma, Bonnieri preemiaga pärjatud uurivat ajakirjandust tegema. Ta muretses, et noortel ajakirjanikel on tunne – kirjuta mida tahes, midagi ei muutu. Tema võitles selle eest, et sõna oleks vaba. Sõna ongi vaba, aga kes seda õigupoolest kuulab ajal, mil kõik vehivad sõnadega. Ainuüksi sellepärast, et sõna on vaba.

Ent Anneli silmis oli see lihtsalt uus võitlus, millega ajakirjandus silmitsi seisab. «Võidelge, noored, ideaalide eest. Nüüd ongi teie kord!»

Inspireerigu Anneli võitlused, võidud ja põhimõtted meid, noori ajakirjanikke. Anneli on läinud, nüüd on meie kord. Austame iseennast kirjutajana, sest nõnda austame ka sõna ja oma tekste. Me ei ole liinitöötajad, me ei loo kvantiteeti, vaid kvaliteeti. Me muudame maailma, aga meie sõna võib midagi muuta ainult siis, kui me sellesse usume. Vastasel juhul on see lihtsalt müra.