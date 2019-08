Õigusnõunikuta president jättis seaduse välja kuulutamata advokaadibüroo analüüsi toel

Advokaadibüroo Sorainen jurist Illimar Pärnamägi ütles rahvusringhäälingule , et presidendi kantselei küsis kaitseväe korralduse seaduse asjus õigusnõu ja seda presidendi kantselei ka andis.

Ta lisas, et formaalselt on advokaadibürool võimalus minna presidenti ka riigikohtusse esindama, aga tema hinnangul president kui riigipea ilmselt sellist teenust ei telli. Mingeid kokkuleppeid advokaadibüroo ja presidendi kantselei vahel ei ole.

Riigikogu võttis tänavu 20. veebruaril vastu kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse, mille riigipea jättis 7. märtsil välja kuulutamata, kuna tema hinnangul on seadus vastuolus põhiseadusega ning võib oluliselt riivata inimeste põhiõigusi.

«Selliste täiendavate õiguste andmine kaitseväele rahu ajal on ebaproportsionaalne ja riivab oluliselt inimeste põhiõigusi. Seadus annab kaitseväele põhjendamatult laia võimaluse inimeste jälgimiseks, mis ei ole kooskõlas põhiseaduse mõtte, eesmärgi ega kaitseväe rolliga demokraatlikus ühiskonnas,» ütles president Kaljulaid seadust välja kuulutamata jättes.

Riigikohtule edastatud otsuses toob riigipea välja, et meie põhiseaduslikus ruumis on kaitseväe pädevus ja volitused tihedalt seotud sõjaseisukorraga. Rahuolukorras on pädevus tegeleda siseriiklike ohtude ennetamise ja tõrjumisega jäetud julgeolekuasutustele ja korrakaitseorganitele.