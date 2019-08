Vene vägede lahkumise aastapäeva puhul tuleb Tallinnas ilutulestik

«Vene vägede väljaviimine toimus 1994. aastal, see oli Eesti diplomaatia võit, mis saavutati paljus tänu riigitegelastele ja diplomaatidele ning nende suhete võrgustikule lääneriikides,» ütles välisminister, viidates sellele, et mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ning lääneriigid aitasid survestada Vene Föderatsiooni, et jõuda vägede väljaviimise küsimuse lahendamiseni.