Politsei kahtlustab Õismäel mehe tapmises alaealisi noorukeid

20. augusti hommikul leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja juurest mehe vägivallatunnustega surnukeha. Tegemist oli 53-aastase asotsiaalse eluviisiga mehega, kes kohtuarsti hinnangul suri peksmise tagajärjel, ütles PPA pressiesindaja Marie Aava BNSile.

«Sündmuskohal töötasid politseinikud, kes kogusid tõendeid ja jälgi ning asusid saadud info pinnalt võimalikke kahtlusaluseid selgitama ning 23. augustil pidasid uurijad kinni 15- ja 16-aastase noormehe kahtlustatavana tapmises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti noormehed 24. augustil eeluurimise ajaks vahi alla,» märkis ta.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juhi Hisko Varese sõnul on tegemist kriminaalkorras karistamata, kuid politseile varasemast tuttavate noormeestega. «Mõlema poisiga on noorsoopolitseinikud kokku puutunud. Nad on lõhkunud võõraste vara ning olnud jooksus kodust. Neil on olnud probleeme alkoholi tarvitamisega ning ühel poisil on viimase aasta jooksul kokkupuuteid ka narkootikumidega. Mõlema poisi suhtes on käimas kriminaalmenetlused vägivallaepisoodide pärast,» ütles Vares.

Politseinikud ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad on aastate jooksul suhelnud poiste ja nende peredega ning külastanud nende kodu. Üks noormeestest suunati eelmisel aastal alaealistele mõeldud spordiprogrammi SPIN. «Üldiselt on tegu noormeestega, kelle perekondlik taust on ühes või teises mõttes keeruline. Oleme koos lastekaitsega püüdnud otsida lahendusi, kuid näeme juba tuttavaks saanud mustrit, kus noormeeste rikkumised on läinud ajas aina tõsisemaks ning tagajärjeks on sedavõrd raske kuritegu,» tõdes Vares.