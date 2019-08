Kofkini sohver: hotellibroneeringuks tuli tema teada raha Savisaarelt

Andrejev meenutas, et tunneb Kofkinit juba 12 aastat ning viimasel ajal on ta täitnud oma tööülesandeid Hispaanias. Ta meenutas, et viibis Hispaanias ka 2014. aasta septembris ja oktoobris, kui ta kohtus pidevalt ka oma tööandja Kofkiniga. Ühtlasi kinnitas Andrejev, et mäletab toona ka kohtumist Edgar Savisaare ja Siret Kotkaga, kes tulid Hispaaniasse.

Ka broneeris ta Kofkini ülesandel Savisaarele ja Kotkale hotellitoa, tehes seda paar kuud enne külaliste saabumist. Broneeringu tegi Andrejev enda nimele. Maksmiseks kasutas Andrejev enda sõnul sularaha, 1500 eurot, mille andis talle Kofkin, kes oli omakorda saanud summa paar kuud varem Savisaarelt. «Ma ei näinud isiklikult, et Savisaar oleks selle raha Kofkinile andnud, aga nii ütles mulle suuliselt Kofkin,» tunnistas Andrejev.

1180 eurot kulus rahast hotelli peale ja selle mis järele jäi, tagastas Andrejev Kofkinile. Küsimusele, miks Andrejev järele jäänud raha otse Savisaarele ei tagastanud, vastas Andrejev, et hotellibroneeringust järele jäänud raha andis ta Kofkinile tagasi juba enne kohtumist Savisaarega.

Ühtlasi märkis Andrejev, et ta ei tea, kelle initsiatiivil Savisaar Hispaaniasse saabus. Küsimusele, kas tal oli infot, et Savisaare reis Hispaaniasse oli Kofkini tänuavaldus Tallinna toonasele linnapeale, vastas Andrejev, et tal selline info puudus.

Sõidutas Savisaart ja otsis talle massaažiteenust

Savisaare Hispaanias viibimise ajal tegeles Andrejev enda sõnul veel Savisaare ja Kotka sõidutamisega, muu hulgas paaril korral nende meditisiiniasutusse viimisega, samuti tegeles ta Savisaare kaduma läinud pagasiga. Prokuröri küsimuse peale meenus Andrejevile, et ta tegeles ka Savisaare sooviga saada massaažiteenust, mille eest tema teada tasus Savisaar ise. «Need olid minu tavalised tööülesanded,» selgitas Andrejev, märkides, et on palju Kofkini külalisi vastu võtnud, aidanud ja sõidutanud, näiteks dirigent Erik Klasi, teatrijuht Eino Baskinit ja kunstnik Epp Maria Kokamäge. Ka sõidutas ta Kofkinit nii enne kui ka pärast Savisaare visiiti samadesse terviseasutustesse.

Küsimusele, kas ta kuulis jutuajamist, et Kofkin kavatseb maksta meditsiiniteenuste eest Savisaare ja Kotka arveid, kinnitas Andrejev, et sellist juttu polnud, samuti ei kuulnud ta, et Savisaare ja Kotka arstivisiidid oleks olnud Kofkini kingitus külalistele. Samuti ei saanud Andrejev enda sõnul oma tööandjalt korraldust tasuda Savisaare ja Kotka muid arveid, näiteks kulutusi toitlustusele. Küll aga tõdes Andrejev, et Savisaare sõidutamiseks kulunud kütuse eest tasus tema tööandja ning tal puudub info, et Savisaar oleks selle hüvitanud.

Andrejevi sõnul ei olnud ta seotud Savisaare ja Kotka tagasilennu korraldamisega, samuti ei tea ta, kes selle eest maksis. «Mina viisin vaid Savisaare ja Kotka tagasi lennujaama,» täpsustas Andrejev.