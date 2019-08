Õhtuks selge: mis jääb idapiiril kärbete tõttu tegemata

Selle aasta maikuus teatas vastne rahandusminister Martin Helme, et idapiiri algselt planeeritud kujul välja ei ehitata. «Teine, millest me räägime on ikkagi see kellukeste ja viledega planeeritud piiri välja ehitamine, kus tuleb palju ratsionaalsem plaan ette võtta ja on ka terve rida väiksemaid asju,» ütles Helme 23. mail.