Kofkin linnaametnike mõjutamisest: see on absurd

Küsimusele, kas Savisaare Hispaaniasse lennu eelduseks oli, et linnavõim on eelnevalt pikendanud Estkompeximi üürilepingut, vastas Kofkin, et see on absurd. Kofkin kinnitas, et ta on võõrustanud teisigi sõpru, näiteks Heino Baskinit ja Epp Maria Kokamäge, ja mingeid vastuteeneid neilt pole eeldanud. «See poleks ju kohane,» rääkis Kofkin.

Kuidas INTA konverents Meritoni sattus

INTA konverentsi korraldamist meenutades märkis Kofkin, et kuulis sellest ilmselt 2014. aasta sügisel, kui Savisaar sellest talle rääkis. «Ta oli väga uhke, et ta valiti sinna asepresidendiks ja et ta suutis veenda kolleege, et järgmine INTA konverents toimuks Eestis,» meenutas Kofkin. «Ja siis küsis, et kas ma ka tahaks osaleda selles pakkumises,» ütles Kofkin, lisades, et see jutuajamine toimus pärast Savisaare Hispaania reisi. «Ma ei tea, kuidas neid protsesse korraldati,» ütles Kofkin, lisades, et ta pole kunagi palunud Savisaarelt abi INTA kongressi toomisel Meritoni hotelli.

Mis puudutab Savisaare poolt hotellitoa kasutamist Meritoni hotellis, märkis Kofkin, et tal pole kunagi olnud Savisaarega jutuks, et talle peaks võimaldama tasuta toa kasutamist. Mis aga puudutab hotelliarvet Savisaare majutamise kohta, mis leiti Kofkini valdusest, märkis Kofkin, et ilmselt andis Savisaar talle arve koos rahaga ja hiljem tasuti see hotelli kassasse.

Küsimusele, et miks Kofkin tegeles Savisaare ja Siret Kotka hotelli broneeringuga Hispaanias, vastas Kofkin, et Savisaare üksi tuleku korral oleks ta saanud peatuda ka Kofkini kodus, kuid Savisaar ütles, et võtab kellegi kaasa. «Siis võttis Savisaar taskust 1500 eurot ja küsis, kas sellest majutuseks piisab,» rääkis ärimees. Kofkini sõnul võttis ta raha vastu ja andis selle hiljem oma autojuhile Stanislav Andrejevile, et viimane hotellis broneeringu teeks. «Ma isegi ütlesin talle, et see on raha, mille andis mulle härra Savisaar, et broneerida hotell,» lisas Kofkin.

Savisaare ja Kotka Hispaaniasse jõudes arutasid nad, milliseid terviseprotseduure saaks teha. Üks kõne all olnud kliinik oli Savisaare jaoks liiga kallis, kuid siis mindi tegema protseduure, mis Kofkinil juba endale tellitud oli, meenutas ärimees. Kuna oli teada, et hotellibroneerigust jäi osa raha üle, mis oli Kofkini käes, siis sellest finantseeris Kofkin terviseprotseduure, tunnistas ärimees, rõhutades, et pole mingeid hüvesid Savisaarele ja Kotkale pakkunud. «Tean, et Kotka tasus oma ravi eest ise,» rõhutas Kofkin, lisades, et muud ta sellest ei tea. «Ei!» oli Kofkin resoluutne, vastates küsimusele, kas ta läks Savisaare ja Kotkaga tuttava arsti juurde, et neile tasuta meditsiiniteenuseid pakkuda.

Kofkin: Savisaar ja Kotka olid noor armunud paar