Saksamaalt pärit mees ja naine kurdavad: pidime koera pärast toimunud kohtuistungil tõestama, et me pole suhtes

«Nende eeskirjade kohaselt peab looma omanik tagama inimeste ohutuse ning vastutab selle eest, et kass või koer ei rikuks kaaskodanike rahu, ei jookseks omaniku juurest ära ning ei ründaks inimesi ja teisi loomi,» teatas Dmitri Narolin.

Kes on koera omanik?

Vjatšeslav ostis koera Eestis. Viktoria meenutas, et ta oli siis Peterburis tädi juures külas ning Lord, kes lisandus tema kahele Saksamaalt toodud kassile, võttis esialgu sõnatuks.

Vjatšeslav näitab dokumenti, kus on märgitud, et Lordi peremees on just tema. Vjatšeslavi nimetavad koera peremeheks ka mitu politseile avalduse teinud inimest, nende seas ka loomaarst, kes kirjutas avalduses, et koer kuulub Vjatšeslavile ja just tema tõi koera kliinikusse, et teha kaitsesüstid.

Samas võeti koera käitumise pärast vastutusele mitte Vjatšeslav, vaid Viktoria. Uurija Dmitri Narolin selgitas, et kohtupraktikas tunnistatakse peremeheks see inimene, kes hoolitseb looma eest.

Vjatšeslav ja Viktoria leiavad, et selline otsus langetati eeskätt Eesti jaoks ebatavalise mehe ja naise suhte tõttu.

Kommunaalkorter Saksa moodi

Viktoria ja Vjatšeslav sündisid endises NSVL-s ja siirdusid elama Saksamaale palju aastaid tagasi. Tuttavaks said nad juba Saksamaal, kui Vjatšeslav parandas Viktoria arvutit.

«Töötasin giidina Pariisis,» rääkis Viktoria. «Mul on kaks kassi ja ma pidevalt palusin sõbrannal nende eest hoolitseda, kuni sõitsin kolmeks päevaks Pariisi. Lõpuks sõbranna tüdines ja ütles: kuule, see, kes parandas su arvutit, otsib korterit.»

«Mul oli keeruline olukord, ma sain üürida vaid väga väikest korterit,» meenutas Vjatšeslav. «Viktorial oli sama olukord. Meie ühised sõbrad tegid meid tuttavaks ja me jõudsime sellisele kokkuleppele, et üürime koos suurema pinnaga korteri, maksame selle eest pooleks, ent elame eraldi – eri tubades. Kuid aitame teineteist – see on juba psühholoogiliselt kergem, on kellega rääkida.»

Vjatšeslavi sõnul on Saksamaal levinud praktika, kus inimesed, kes pole oma vahel suhtes, üürivad koos korteri. Seda nimetatakse wohngemeinschaft (tõlkes umbes nagu eluruumiseltsing). Kuid Eestis oli väga raske seda selgitada.

Viktoria on nördinud, et kohtuistungil küsitleti teda pikalt suhete kohta Vjatšeslaviga. Ehkki asi puudutas seda, et Vjatšeslavi koer hammustas (või ei hammustanud) möödujat, tuli kohtus selgitada, kas nad elavad eraldi tubades ja mida nad teineteise suhtes tunnevad.

«Elan temaga majanduslikel põhjustel,» selgitas Vjatšeslav.

Viktoria rääkis kohtus, et ta jalutab koeraga ning toidab teda aeg-ajalt, ainult siis, kui Vjatšeslav ei saa seda teha, ehkki ta isegi kardab koeri, eriti selliseid suuri nagu Lord. Vjatšeslav jäi endale kindlaks, et koera peremees on tema ning on tobe süüdistada tema asemel korterikaaslast.

Närviline olukord

Viktoria sõnul mõjus koeraga seotud intsident justkui päästikuna: kuhjusid kõik probleemid, mis olid suhetes naabritega juba ammu vaikselt käärinud. Naine on närvivapustuse äärel ning kurdab unetuse üle.

«Jälle see tobe sõna «mentaliteet»…,» räägib Viktoria, kirjeldades üht konflikti naabritega teise järel.