Helme: jätame idapiiril ära loomatarad ja liivaribad ning teeme tee kitsamaks

Helme ütles Postimehele, et varasema 320 miljoni asemel peaks idapiiri ehituse kogumaksumuseks kujunema umbes 130 miljonit eurot. «Siin kokkuhoiuvõimalusi on hästi palju,» märkis Helme.

Siseministri sõnul on algset «ulmelist» projekti kõvasti lihtsustatud. «Me jätame ära loomatõkketarad, me jätame ära liivariba, me kitsendame teenindusteed. Need teenindusteed ei pea kandma neljatonniseid veoautosid. Piisab sellest, kui seal saavad kiirreageerijatena liigelda patrullpolitseinikud ATV-del ja UTV-del, mootorratastel, jalgratastel, kui soovite,» selgitas Helme.