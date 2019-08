Aitäh teile, karmid õpetajad!

Nii rääkis Siiri Raitar, Tartu Ülikooli saksa keele õppejõud, keda kutsuti Frau Raitar. See lause on pärit esimesest saksa keele tunnist. Ähvardus, et saksa keel kõrvetab ülikoolist välja, oli tõsine, sest väljapudenemine tähendas sõitu Nõukogude armeesse.

Koolis mind hinded ei huvitanud ja autoriteedihirmu polnud, kuid hullupööra õppima pani mind austus. Kõige sügavamad käpajäljed tänasesse teadmistepagasisse vajutas 21. keskkooli kunstiajaloo õpetaja Tiina Meeri. Ta oli päikesekiir ise, sõbralik ja konkreetne, kuid äärmiselt nõudlik. Enne slaiditöid küürutasime vaata et ööpäevi hiiglaslike kunstiraamatute kohal. Üliraske eksami julges valida vaid kaks inimest klassist. Kohati tundus võimatu sellises mastaabis visuaalset materjali meelde jätta, ja range õpetaja nõudmised teadmistele näisid ebareaalsed! Eks me neil lõputuna näivatel hoogtöö-õppimismaratonidel ikka kirusime ka, see käib asja juurde. Sest pingutada on raske, vastik, võtab võhmale. Ja laps ei tea, et kui miski näib üle võimete, on see tegelikult võimalus võimete piire nihutada.