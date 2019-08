Kanepipoe esindaja politsei reidist: lubatust suurem THC sisaldus on võimatu

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul näitavad kogutud andmed, et poes müüdavates toodetes võib tetrahüdrokannabinooli ehk THC sisaldus ületada lubatud määra, milleks on 0,2%.

Üks sellistest poodidest, mis läbi otsiti, on Cbweed. Tegemist on Itaaliast pärit kanepitoodete brändiga, mille Eesti esindused asuvad Tallinnas ja Pärnus.

Tallinnas Sakala tänaval paikneva Cbweed’i poe juhatuse liige Kalev Laisaar ütleb, et talle tuli läbiotsimine suure üllatusena. «Meie kaup tuleb ühest ja samast kohast ning kõik tooted on laboratoorselt riiklikul tasandil analüüsitud ja sertifitseeritud Milano ülikoolis (Università degli Studi di Milano). Meil on tehtud igale tootele oma analüüs, mis näitab selgelt, et THC sisaldus on absoluutselt kõikides toodetes vähem kui 0,2 protsenti.»

«Erinevalt konkurentidest meie siin Eestis ei pakenda ega ava pakendeid, vaid müüme tooteid täpselt sellistena edasi, nagu nad siia tulevad,» kinnitab Cbweed’i juhatuse liige ja rõhutab, et kogu kaup saabub Itaaliast Eestisse kvaliteetselt pakendatult.

«Cbweed’il on üle maailma enam kui 800 edasimüüjat, 50 poodi, neist 2 Eestis. Meie poes on üle 100 erineva kanepitoote, mis teeb meist kodumaa suurima kanepi tootevaliku pakkuja,» selgitab Laisaar, et sellise kaliibriga ettevõte ei saa endale seaduse rikkumist lubada.

«Oleme suhelnud ka tootjaga, kes peab võimatuks, et THC sisaldus oleks üle normi. Saatsime selle partii uuesti analüüsimiseks laborisse tõestamaks, et kõik on täpselt lubatu piires.»