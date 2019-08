Mõõt sai täis: perearstid avaldasid terviseameti juhile umbusaldust

«Juhime tähelepanu terviseameti poolsele süstemaatilisele reaalse olukorra eiramisele, mis on viimas tõsiste tagajärgedeni tervishoiukorralduses, ohustades otseselt perearstiabi kvaliteeti ja lkättesaadavust,» edastas Eesti Perearsti Selts sotsiaalminister Tanel Kiigele. Tänavu sügisel on riik olukorras, kus lähima poole aasta jooksul on kriitiline leida perearst 20-le nimistule ning seda peamiselt maapiirkonnas. Praegu ei kuulu 20 000 inimest prearstide nimistusse. Eestis on tööl 57 perearsti, kes on üle 70aastased ning nende nimistuses on kokku üle 88 000 inimese. Viimaste perearst võib aga päevapealt lahkuda terviseprobleemi tõttu. Selts edastas sotsiaalministeeriumile, et pensioniealisi perearste on 226 ja nende nimistus on kokku 319 504 inimest. «Vaatamata kõnekatele numbritele vahendab terviseamet ajakirjandusele sõnumit, et perearstikeskuste konkursside luhtumine ei ole probleem.»

Selle aasta märtsis sõlmisid Eesti Perearstide Selts, haigekassa, sotsiaalministeerium ja terviseamet omavahel Hea Tahte Lepingu. Lepiti kokku, et hakatakse otsima lahendusi perearstide olukorra leevendamiseks. «Vaevalt kuus kuud hiljem oleme situatsioonis, kus üks allakirjutanud osapooltest keskendub vastupidiselt oma tööülesandele praegu veel olemasolevate ning tegutseda jaksavate perearsde alusetule ja ebaproportsionaalsele tagakiusamisele, mis ähvardab läbi nimistutest loobumise olemasolevat kriisi perearsabis veelgi võimendada.»

«Ka patsientide huvi peaks olema, et teda ravib probleemi süvenev, mõistev, kuulav ja mitmekülgselt abistav perearst.» FOTO: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Selts saab igapäevaselt üle Eesti tegutsevatelt perearstipraksistelt märgukirju ja abipalveid ning olemas on konkreetsete juhtumite nimekiri. Nimelt terviseameti poolsed ähvardavad ja ebaviisakad kõned perearstikeskustesse on muutunud igapäevaseks. Noored perearstid on välja öelnud seltsile, et ameti käitumine on üks põhjustest, miks nad ei soovi võtta nimistut. Kui perearstide nimistu piirsuurus peaks jõudma 1600, siis see pole võimalik, kui terviseamet survestab perearste võtma oma nimistusse vähemalt 2000 inimest. Perearstidele on arusaamatu suurte nimistutega perearstide ähvardamine ja patsiende sundmääramine ka siis, kui samas piirkonnas on väiksemaid nimistuid.

Perearstid ootavad lahendusi, mis toovad perearstiabi korraldusse tõhususe, koostöö ja professioonaalse suhtlemise. «Eesti perearstid avaldavad terviseameti peadirektor Merike Jürilole umbusaldust ning ootavad terviseameti töö kiiret ümberkorraldamist.»

Perearstide seltsi juhatuse liige Ruth Kalda: me ei jõua ka kõiki abivajajaid ettenähtud ajal vastu võtta

Perearstide seltsi juhatuse liige Ruth Kalda vastas Postimehele, et terviseameti ja perearstide vahelised kehvad suhted ei ole saanud alguse terviseameti peadirektori Merike Jürilo ametisse nimetamisega. Perearstidel ja Merike Jürilo vahel on olnud mitmeid töiseid ja mõistvaid jutuajamisi ning koosolekuid. «Küll on tõsi, et kuidagi on keerulistel aegadel, mil nimistute konkursid luhtuvad, mitmed perearstid lahkuvad ja nende nimistute patsientidega tuleb midagi ette võtta, suhted ja suhtlemine halvenenud. Möödunud aastal päädis see Tallinnas Aasta Ämbri väljaandmisega,» lausus Kalda ja lisas, et auhinna väljaandmisega olid perearstid lootuses, et amet mõistab, et asjade lahendamine jõupositsioonilt ülalt-alla ei ole suhtlus, mida partnered viljelema peaksid.