Üks sellistest tudengitest on Emma Johanna Lepasoo (25). Ta sai teada, et tal puudub ravikindlustus, kui läks sünnitusjärgsesse kontrolli. Halb uudis tehti teatavaks registratuuris. «Mis mõttes?» imestab ta. Arstivisiit kestab veerand tundi. Teadmise eest, et tervis on korras, tuleb ravikindlustuseta emal välja käia 70 eurot. Oli kuu lõpp. Vanemahüvitisest elatuv pere tuli vaevalt ots otsaga kokku. Lepasoo seisatas pisarsilmil Hariduse tänava polikliiniku ees – pere vaatevinklist on 70 eurot nädala toiduraha.