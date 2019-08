«Ma ei taha mingil juhul 80-aastaseks elada!» on tavaline hüüatus umbes 20-aastase mehe või naise suust, kui räägime tervislikust elustiilist. Mind paneb see muigama. «Aga miks te üldse arvate, et keegi küsib teilt, kui vanalt te surra soovite? Ja miks te arvate, et 80-aastasena elu ei naudi?»