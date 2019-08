Kopteritega migrante jahtinud prantslased said vanglakaristuse

Generation Identiaire viis ellu laiaulatuslikku operatsiooni Col de l'Échelle-is, mis on migrantide seas tuntud piiriületuskoht. Eelmise aasta 21. aprillil joondus sadakond vabatahtlikku aktivisti, et luua lumme sümboolne piir. Nad andsid piiriületajatele ka teada, et kavatsevad neid takistada.

Rühmituse liige Damien Rieu, kellel on Twitteris 50 000 jälgijat, ütles pärast kohtuotsust, et riik «otsustas kiusata noori prantslasi, kes julgesid sümboolselt ja rahumeelselt tõestada, et piiride kaitse on võimalik».