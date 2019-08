Muinastulede öö sütitab sadu lõkkeid

Muinastulede veebikaardile on teada antud 220 lõkkest, millest 160 on märgitud Eestisse, avalikke lõkkeüritusi on märgitud rohkemgi kui eralõkkeid.

Muinastulede ööl on ka oma Tulelaul, mille esitajaks on Marek Sadam. «Muinastulede öö on minu jaoks erilise tähendusega alati olnud – soe lõke, sõbrad ja meenutusjutud möödunud suvest. Kuid nüüd, kui saan laulda Tulelaulu iga inimese südamesse sel õhtul, on see päev minu jaoks veel tähendusrikkam,» ütles Sadam.