«Oleme kogunenud Maarjamäele, et öelda Eesti rahvale, Euroopale ja kogu maailmale: tänasest ei ole enam võõrvägesid Eesti pinnal,» kõlas 25 aastat tagasi 31. augustil Toompealt. Eesti Vabariigi president Lennart Meri sulges ühe ajaloopeatüki, mis moodustas suurima osa kolme endise Vene ohvitseri elust. Paldiski tuumaallveelaeva keskuse salaprojektid, kahtlased asjaolud saksa piloodi maandumisega Moskva Punasel väljakul ja ohtliku raketisüsteemi transportinud autojuhi raskused – need on endiste Vene ohvitseride mälestused, mida nad Postimehega jagavad.