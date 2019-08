Galerii: Anneli Ammas saadeti Pühavaimu kirikus viimsele teekonnale

2017. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi. Teenetemärgi saamist kommenteeris ta nii: «Kõik inimesed on omamoodi teenijad, aga ajakirjanik on rahva teener. Mulle tundub, et vahel kipuvad ajakirjanikud seda unustama. Televisioonis säratakse, seal töötavat ajakirjanikku tuntakse. Ajalehes oled sa tagaplaanil, sa oledki teener, vahendaja.»