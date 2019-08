Ukraina president kritiseeris Nord Stream 2 gaasijuhet

«Meie seisukoht on sarnane Poola omaga: Nord Stream 2 on lubamatu ja ohustab Euroopat tervikuna,» lausus Zelenskõi ajakirjanikele.

Poola riiklik gaasifirma PGNiG teatas neljapäeval, et müüb Ukraina energeetikafirmale ERU Ühendriikidest saadetud veeldatud maagaasi (LNG).

Euroopa Liidu ja NATO liige Poola on püüdnud ennast lahti ühendada Venemaa gaasist, ehitades muu hulgas Läänemere rannikule LNG terminali, mis saab vastu võtta saadetisi USA-st ja Lähis-Idast.

Samuti suuresti Vene gaasist sõltuv Ukraina otsib uusi tarnijaid, et tagada enda energiajulgeolek pärast Krimmi poolsaare annekteerimist Venemaa poolt ja Moskva toetust Ida-Ukraina relvastatud separatistidele.

Kiiev, Varssavi ja Washington on juhtme vastu, kartes, et see suurendab Euroopa sõltuvust Vene ernergiatarnetest, mida Moskva saab kasutada poliitilise surve avaldamiseks.