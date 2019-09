Rahvastikuministri pöördumine kooliaasta alguse puhul

Kallid õpilased ja vanemad, õpetajad ja koolijuhid!

Tervitan teid kõiki uue õppeaasta alguse puhul ning soovin teile rohkelt õppimise ja õpetamise, teadmiste ja oskuste omandamise ning edasiandmise rõõmu eeloleval kooliaastal!

Iga õppeaasta algus on eriline. Kordumatu on õppeaasta algus mõistagi kõige väiksemate kooliminejate jaoks – esimeste klasside lapsed on kindlasti väga põnevil. Soovin teile kuhjaga koolirõõmu ja soovin, et leiaksite omale palju uusi häid sõpru. Koos õppida on kordades lõbusam. Olge uudishimulikud, küsige küsimusi – loodan, et need saavad alati lahked selgitused ja vastused.

Usun, et paljud täiskasvanud tunnevad 1. septembril tuttavat ootusärevust, justkui läheks ise jälle kooli. Paljud lähevadki. Soovin teadmisterohket kooliaastat kõigile, kes septembris kooliteed või õpinguid jätkavad, end täiendada soovivad.

Tänane päev ei ole kindlasti esmakordne mitte ainult esimese klassi lastele. Esimest korda on esimest õppeaastat alustamas palju uusi noori õpetajaid, õppejõude, koolijuhte ning -töötajaid. Palju rõõmu ja kordaminekuid kõigile! Hoiame ja austame oma õpetajaid!

Õppimine aitab meil probleeme lahendada. Elu paneb meile nii või teisiti ette olukordi, mida igapäevaselt lahendada tuleb. Eesti riik seisab täna ühe väga keerulise probleemi ees. Rahvastikuministrina tunnen muret, et meid on siin Eestimaal aina vähem. Selle aasta alguses elas Eestis tuhat kooliminemise ealist last vähem kui eelmisel aastal. Järgmistel aastatel on kooliminejaid veelgi vähem. Neid numbreid koheselt muuta ei saa, sest järgmisel seitsmel aastal kooliteed alustavad lapsed on juba sündinud.

Sellele probleemile ei leidu muidugi kohest lahendust, aga me saame teha otsuseid, et selline trend tulevikus muutuks. Kui asjad lähevad samamoodi edasi, siis on oht rahvana hääbuda. Trendi murdmiseks peame üheskoos pingutama ja lahendusi otsima, et Eesti oleks üha parem riik lastele kasvamiseks ja arenemiseks. Peamine on, et oleksime kõik läbi oma elukaare valmis õppima ja arenema.

Usun, et tänased kooliõpilased saavad koolist häid teadmisi ja oskusi, kuidas elus ette tulevad probleemid lahendada. Soovin, et igal meie õpilasel oleksid sõbrad, et osataks üksteist hoida ning et koolis oleks kiusamist nii vähe kui võimalik. Et kiusamist märgataks ja sellele astutaks vastu. Hoidkem üksteist kõvasti!

Head kooliaasta algust kõigile, kes septembris kooliteed alustavad, jätkavad või seda toetavad!

Riina Solman