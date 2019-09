Psühhiaatrite puudus pikendab kohtupsühhiaatria ekspertiise

Instituut andis kolmapäeval kohtutele ja teistele ekspertiiside tellijatele teada, et on tekkinud olukord, kus EKEI lepingupartnerite hulgast pole kas koheselt või üldse võimalik leida kohtupsühhiaatria ekspertiiside tegijaid.

EKEIs ei tööta ühtegi psühhiaatriaeksperti. Aastate jooksul on aga teenust pakkuvate psühhiaatrite arv vähenenud, kuna enamus neist tegelevad täiskoormusel patsientide ravimisega ning vähesed soovivad teha põhitöö kõrvalt lisatööna kohtupsühhiaatria ekspertiise. Kohustust psühhiaatritel selleks ei ole.

Eelkõige on raskusi ekspertiiside tegijate leidmisega Lääne-Virumaal, kus lepinguline ekspert puudub, Kagu-Eestis, kus on üks ekspert Võrus ja Ida-Virumaal, kus on kaks eksperti.