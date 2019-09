RKIKi juht: ka kahe protsendiga peab riigikaitse edasi arenema

Piltlikult öeldes annab iga Eesti kodanik teile aastas 180 eurot peo peale, kokku 230 miljonit, et te kulutaks selle riigikaitsele. Kuidas see vastutus tundub?

See on üleelusuurune. Eesmärk on, et iga sent peab tooma natuke rohkem tagasi kui teistes valdkondades. Peab tootma kaitsevõimet, mitte midagi muud, näiteks poliitilist komforti.