RIA asejuhist Uku Särekannost saab Schengeni andmebaaside koordinaator

«Olen väga tänulik oma RIA kolleegidele ja partneritele. Koostöös on õnnestunud teha ära mitmed olulised asjad ning läbimõeldult lahendada ka mitu kriitilist olukorda,» ütles Uku Särekanno. Tema sõnul on oluline, et RIA küberturvalisuse teenistuse ülesandeks on tagada terviklik ülevaade Eesti küberruumis toimuvast, arendada info- ja võrguturbe nõudeid, teha järelvalvet ning tagada valmisolek suuremahulisteks kriisideks.