Nõmmel avati president Lennart Meri mälestuspink

Lennart Merile nimelise pingi panemise idee pakkusid välja Nõmme asumiseltsid, edastas linnaosavalitsus. Pingi asukohaks valiti välja Nõmme gümnaasiumi hoov, kuna just selles koolis on õppinud ka Lennart Meri ise.

Mart Meri rääkis oma sõnavõtus, et Lennart Meri oli väga uudishimulik ning uudishimu on see, mis paneb nii õpetajad kui õpilased tegutsema. Ta avaldas lootust, et täna avatud pingist võikski saada kooli hoovis just uudishimu pink.