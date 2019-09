Priit Võigemast: tõin lavale tantsu, millest ei pääse keegi

«Mind käivitab alati dramaturgiline alge ja selles loos on see väga tugevalt sees. Seal on üks hästi tugev karakter, Surm, kes läbivalt liigub läbi kogu eluringi - alustades paavstist ja lõpetades imikuga,» rääkis Võigemast. «Ja siis hakkab ring uuesti otsast peale. Tegelased, keda surm tantsule kustub, on kõik erinevad, igaühel neist on oma lugu ja see on asi, mis mind käivitas selle juures – need lood,» ütles ta.