Fotod: kohus mõistis vendadest fentanüüliärimehed kokkuleppemenetluses vangi

Et rauad raksatasid meeste randmete ümber 2017. aasta 29. juulil, on kokku lepitud karistusest juba kaks aastat kantud. Vabaks peaksid mehed saama viie aasta pärast.

Riigiprokurör Vahur Verte kommentaar

Kriminaalmenetluse jooksul saime aimu Paul ja Dmitri Kärbergite elustiilist, mis ei sobinud kokku nende ametlikult näidatud sissetulekutega. Avalikkuse silmis töötasid mõlemad vennad isale kuuluvas kalafirmas, ent samal ajal elasid vennad Pirital uhketes korterites, ehitasid Viimsisse uut maja, osalesid kalli sportautoga kiirendusvõitlusel ning reisisid ohtralt. Pärast vendade kinnipidamist leiti nende elukohtadest hulganisti neile kuuluvaid väärtuslikke ehteid, kuldplaate, raha, erinevaid hinnalisi tulirelvi ja hulganisti muid väärisesemeid, sealhulgas leiti mõlemalt vennalt läbiotsimiste käigus näiteks ligi paarkümmend tuhat eurot maksvad Rolex käekellad.

Kriminaalmenetluse käigus joonistuski välja kuidas vennad said sisuliselt elada topeltelu – avalikkuse ees töötasid mõlemad ametlikult isa juures, ent samal ajal müüsid selle kattevarjus kilode kaupa fentanüüli. Tänase kohtuotsusega jäid mõlemad vennad kogu teenitud kriminaaltulust ilma. Kokku konfiskeeriti vendadelt kriminaaltulu pea 1,5 miljoni euro väärtuses. Ainuüksi vanglakaristus ei pruugi narkokurjategijat piisavalt mõjutada. Hoopiski halvem uudis on kurjategija jaoks see, kui ta jääb oma varast ilma. Prokuratuuri strateegiline eesmärk on ära võtta kurjategijatelt kriminaaltulu või kriminaaltuluga saadud vara, sest just sellega saab piirata või muuta suisa olematuks võimalus suunata raha uuesti kuritegevusse. Kärbergitelt konfiskeeritud ligi poolteist miljonit eurot on narkokuritegudega seotud kriminaalasjadest suurim konfiskeeritud kriminaaltulu summa.