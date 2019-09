Tallinna maraton keerab Kalamaja ja kesklinna liikluse sassi

Pühapäeval

kell 8–16 suunatakse Kakumäe bussiliinid 21 ja 21B ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuiestee ja Endla tn kaudu, peatus on Toompuiesteel Adamsoni peatuses. Liinide 41 ja 41B bussid suunatakse ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tn ja Paldiski mnt kaudu; liini 36 bussidel on ümbersõit Pärnu mnt, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, G. Otsa tn, Pärnu mnt.

Kell 9-12 suunatakse buss nr 40 mõlemal suunal ümbersõidule Paldiski mnt ja Sõle tn kaudu, peatused on ümbersõidule jäävates peatustes. Liini nr 59 bussid suunatakse mõlemal suunal ümbersõidule Paldiski mnt, Sõle tn, Sitsi tn, Paljassaare tee kaudu, peatused on ümbersõidule jäävates peatustes.

Pühapäeval peatatakse liiklus sõidukitele Pärnu maanteel Viru väljakust Estonia puiesteeni (kell 8.45-9.10 ja 10.00-10.25). Lisaks on liiklus peatatud Mere puiesteel ja Rannamäe teel (kell 8.30-16.00), Suurtüki tänaval Põhja puiesteest kuni Toompuiesteeni (kell 8.30-16.00). Kalamajas (Kalaranna, Kalasadama, Kultuurikatla ja Lennusadama ümbruses) on liiklus lühiajaliselt suletud või häiritud pühapäeva hommikul kella 8.50 paiku kuni 9.50ni. Põhja puiesteel suletase liiklus Soo tänavast kuni Kopli tänavani kell 9.10-15.45. Samal ajal on suletud ka Kopli tänav alates Maleva tänavast kuni Põhja puiesteeni. Kopli tänav on ka suletud algusega Sõle tänavast kuni trammide lõpp-peatuseni kell 10.25-14.00.