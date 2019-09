Video ja galerii: veoauto kukkus kummuli

Harjumaal Riisipere-Vasalemma teel Aude külas juhtus õnnetus, mille käigus kukkus külili veoauto. Fotograaf Martin Ilustrummi sõnul näis, et kurvist väljunud veoauto oli ise teelt välja kaldunud.

Sündmuskohalt edastatud piltidelt on näha, et kummuli kukkunud veoauto kõrval seisid kaks mureliku näoga meest. Et veoauto kukkus tee kõrvale, siis juhtum sealset liiklust ei takistanud.