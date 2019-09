Reps kutsus Aaviksoo vaibale

«Jälgin üha kasvava murelikkusega Tallinna Tehnikaülikooli ümber toimunut ja toimuvat – vaatamata kahele vastavateemalisele pressikonverentsile ei ole avalikkusel veel selgeid vastuseid,» ütles Reps. «Töörahu taastamiseks nii TTÜs kui ka kogu teadlaskonnas on neid aga vaja.»

Reps lisas, et kutsus rektor Jaak Aaviksoo homseks, kolmapäevaks, 4. septembriks, ministeeriumisse kohtumisele.

Postimees kirjutas tänases leheloos , et Tehnikaülikooli vaheraporti tegijad esitasid eile küll pärast nädala kestnud tööd ülikooli rikkumist paremas valguses näitava versiooni, ent keeldusid ühtki tõendit jagamast.

Prokuratuur on Nurkse instituudi projektirahastamiste uurimiseks käivitanud kriminaalmenetluse. Aaviksoo on öelnud, et astub ametist tagasi viivitamatult, kui uurimise käigus esitatakse kuriteo kahtlustus talle või ülikoolile.