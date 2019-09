Saue vald ütleb järk-järgult üles lepingu ATKOga

«Juba teist päeva on probleemid kooliliinidega S3 ja S10. Tuhat vabandust, ega muud ei oska ütelda. Ei osanud sellist käitumist teenuse pakkujalt isegi unes näha,» edastas täna hommikul Saue vald sotsiaalmeedias, paludes elanikel anda teada, kui probleemid jätkuvad.

«Eile ja täna juhtus see, et teadaolevalt peamiselt kahele liinile, mis teenindavad ka kooliõpilasi, bussid üldse ei jõudnud. Osadel liinidel ilmnes täiendavalt olulisi hilinemisi,» selgitas Saue vallavanem Andres Laisk Postimehele probleeme ATKO bussidega. Vallavanem ütles, et bussifirma põhjendas, et bussid ei käivitunud hommikul elektroonikarikke tõttu. Vallavanema sõnul on tegemist uute bussidega.

ATKO selgitas Postimehele, et eile esinenud tõrked bussidel on kõrvaldatud ning täna hommikul väljusid kõik bussid vastavalt sõiduplaanile ja teenindasid kõiki Saue valla kooliliini peatuseid. «Kuna oli tegemist bussijuhtide jaoks uute marsruutidega, siis oli kahel liinil mõneminutilisi hilinemisi, mida esineb vedajatel sageli uute liinidega alustades,» selgitas bussifirma.

Vallavanem rääkis, et tagasiside põhjal on üks probleemide põhjus see, et bussijuhtidele ei ole antud selget ülevaadet liinidest, mida nad peavad sõitma. «Ja maakeeli öeldes nad lihtsalt ei ole osanud või teadnud, kuhu täpselt sõitma peab,» ütles Laisk. See tähendab vallale, et ettevõte ei ole hanke täitmiseks vastutustundlikult valmistunud. Lisaks on ühe bussi osas tulnud tagasisidet ka viletsast tehnilisest seisust. «Kasutatakse kohapealset allhankijat mulle teadaolevalt,» selgitas Laisk.

Küsimusele, kas on ATKO-l on lepingu kohaselt vajadus teenindada liine ka siis, kui neil pole asendust pakkuda, vastas Laisk, et ATKO-l on kohustus teenindada liine sõltumata sellest, kas üks või teine buss käivitub. «Väidetavalt ei suudetud piisavalt kiiresti piisavas koguses asendusbusse mitte käivitunud busside asemele leida,» ütles Laisk. Vald oli eelnevalt põhjalikult ja eraldi pööranud tähelepanu liine teenindavate busside tehnilisele seisukorrale ning tehti ka sisulisi ettekirjutusi, kuid seda, et liinile üldse ei jõuta, ei suudetud ette näha.

Vald on tellinud lisabussid, mis teenindaksid kahte liini S3 ja S10. Kui ATKO saab bussid rajale ja peatustesse, siis nädala lõpuni saavad elanikud valida kahe erineva ettevõtte bussi vahel. ATKO sõnul väljuvad kolmapäeval kõik bussid vastavalt sõidugraafikule.