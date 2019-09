Kuressaare haigla muretseb: riknev biokütus paneb raviasutuse keerulisse olukorda

Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli sõnul seaks biodiisli kasutuselevõtt haigla väga keerulisse olukorda, kuna kütuse säilivusaeg on vaid pool aastat.

Kõlli selgitas, et generaatori paak on arvestatud minimaalselt 24-tunniseks pidevaks tööks maksimaalvõimsusel. Kahjuks on Kuressaares viimastel aastatel enam kui tunniseid elektrikatkestusi esinenud küllalt tihti.