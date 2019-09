Ratas: ma loodan, et Eesti poliitikas ei ole vaenlasi

Ratas ütles, et valitsuse katseaeg on läbi saanud, lisades, et tema hinnangul sel valitsusel katseaega ei olnudki.



Saatejuhi küsimusele, kas Ratas on pidanud koalitsiooni EKREga kahetsema, vastas peaminister: «Ma arvan, et see koalitsioon on kindlasti olnud teatud gruppidele ühiskonnast väga üllatav. Aga teiselt poolt ma olen mõelnud, et kogu programmiliste seisukohtade ja põhimõtete kõrval on tegelikult Eesti ühiskonnas oluline ka see, et kui kõrgeim võim valib riigikokku erinevad erakonnad, siis minu meelest need kõik viis erakonda peavad olema võimelised kas opositsioonis või koalitsioonis. Ja ma arvan, et see on parim Eestile.» Ratas lisas, et ta on ise ühest erakonnast, keda on kümme aastat välistatud ja see pole tema hinnangul õige lähenemine.