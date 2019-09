USA kaitseministeerium suunas 3,6 miljardit piirimüüri rajamisele

Üheksaliikmelise ülemkohtu viis konservatiivist kohtunikku andsid president Donald Trumpi valitsusele loa alustada tööd nelja lepingu alusel, mille administratsioon on kaitseministeeriumi raha kasutamiseks sõlminud. Kohtuotsus vabastas tõkendi alt umbes 2,5 miljardit dollarit.

Veebruaris kuulutas kongressi keeldumisest piirimüüriks raha eraldada frustreerunud Trump välja riikliku hädaolukorra USA piiril Mehhikoga, et saada müüri ehitamiseks vajalikud 6,6 miljardit dollarit teistelt eelarveridadelt.

Eriolukorra kaebasid otsekohe kohtusse umbes 20 osariiki koos õigus- ja keskkonnaühendustega, kes väitsid, et see rikub põhiseadust.

Pentagon on eraldanud alates ülemkohtu juulikuisest otsusest raha sisejulgeolekuministeeriumi projektidele, millega asendatakse olemasolevaid piiritara lõigud 3200-kilomeetrisel piiril. Lisaks sellele on kaitseministeerium saatnud piirile tuhandeid sõdureid julgeolekuolukorra jälgimise ja teistele ametkondadele sadade tuhandete kinnipeetud migrantidega tegelemisele logistilise toe pakkumise ülesannetes.

Senati demokraatide liider Chuck Schumer ütles teisipäeval, et Trump püüab piirimüüri rajada enda upitamiseks ja nimetas seda «kõrvakiiluks relvajõudude liikmetele».

«On selge, et see valitsus püüab kongressi volitustest mööda minna ja see järelemõtlematu katse tuleks kohtus õiguslikult vaidlustada ja tagasi lükata,» sõnas senaator.