Tallinn otsib Haabersti viaduktile nime

Linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et viaduktiga ringristmik on oluline transpordiobjekt nii Tallinnale, Haaberstile kui ka lähipiirkondade elanikele ning on aidanud kaasa sujuvamale ja kiiremale ühendusele kesklinnaga. «Soovime nimekonkurssi korraldades ja kohalikke elanikke ning meie linnaosas tegutsevaid ettevõtteid kaasates tugevdada ühelt poolt kogukonna tunnet. Teisalt tahame, et viaduktil ja jalakäijate tunnelitel oleksid nimed, mida hakatakse laialdaselt kasutama ning mis saavad tuntuks nii meie elanike kui külaliste seas,» rääkis ta.