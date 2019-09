Video ja galerii: Reps kutsus Aaviksoo vaibale

Pärast kohtumist teatas haridusminister Mailis Reps, et lisaks prokuratuurile ja ülikooli enda järelevalvekontrollile hakkab ka ministeerium pettust uurima. «Ministeerium on otsustanud, et ta võtab ka oma parima teadmise juurde ja kaasab ka oma hinnangu ja kontrolli. Loomulikult arvestades, et käib ka prokuratuuri menetlus. Tulemuste valguses saame teha järgnevaid otsuseid. Ministeeriumi poolseid analüüse ja kontrolli on vaja,» selgitas Reps.

Jaak Aaviksoo näeb vastutust tekkinud olukorras. «Toimunud on äärmiselt tõsiste süüdistustega juhtum. Esialgne etteheide, mida esitati oli süsteemne institutsionaalne pettus.» Aaviksoo tajub, et teadlastele tehtud mainekahju on väga suur ning ka teadlaste enda kommentaarid ei ole kiitvad. «Ega avalikkus ei usu Tehnika ülikooli,» selgitas rektor. Küsimusele, kas pettuse tõttu jääb teadlaste rahastus Euroopast ka väiksemaks, vastas Aaviksoo, et ta otsest seost ei näe selles. «Ehki usaldus saab kannatada. Kellelegi ei ole saladuseks, et komisjoni pistelised auditid on tuvastanud, et kõik on hästi. Mingeid institutsionaalseid meetmeid ei rakendata, ometi, kui neid tuvastatakse, siis on kahetsusväärne.»

Haridusministeerium selgitas, et auditeid tehakse pisteliselt ning mitte kaebuste saamisega. Aastas tuvastatakse väga vähe pettuseid, umbes neli või viis, kuid need on pigem seotud riigihangete täitmata jätmisega.

Rektor ja minister ei arutanud täpselt tagasiastumist. Rektor ise naljatles pressikonverentsil, et täna talle sellist pakkumist ei tehtud.

«Jälgin üha kasvava murelikkusega Tallinna Tehnikaülikooli ümber toimunut ja toimuvat – vaatamata kahele vastavateemalisele pressikonverentsile ei ole avalikkusel veel selgeid vastuseid,» ütles Reps eile. «Töörahu taastamiseks nii TTÜs kui ka kogu teadlaskonnas on neid aga vaja.»

Reps lisas, et kutsus rektor Jaak Aaviksoo kolmapäevaks, 4. septembriks, ministeeriumisse kohtumisele.

Postimees tõi augusti lõpus päevavalgele, kuidas Tallinna Tehnikaülikooli Nurkse avaliku halduse instituut skeemitas Euroopa Liidu projektirahasid teadlastele palkadeks, võltsides selleks ajatabeleid ja töötunde ning toimuvaga juba viis kuud kursis olnud rektor Jaak Aaviksoo vaatas vilepuhuja infole läbi sõrmede.

Postimees kirjutas eilses leheloos, et Tehnikaülikooli vaheraporti tegijad esitasid eile küll pärast nädala kestnud tööd ülikooli rikkumist paremas valguses näitava versiooni, ent keeldusid ühtki tõendit jagamast.