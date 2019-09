«Pealtnägija» avastas, et Eestis tegutsevad USA eriüksuslased

Kui Eesti pool on faktidega eriti kitsi, siis Ühendriikide avalikest paberitest selgub, et 2019. aastaks eraldatud miljonite eest rajatakse muu hulgas kõrgetele terrorismivastastele turvanõuetele vastavad kasarmud, siselasketiir, relvaladu, jälgimisruum, aga näiteks ka langevarju kuivatustorn, kus muu hulgas saab harjutada liftišahtis laskumist.

Ka tollane erioperatsioonide väejuhatuse ülem ja nüüdne Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi ütles, et ta näeb iga päev mõnda ameerika sõdurit. «Iga reede ma istun koosolekul ameeriklastega koos, kus nad räägivad mulle, mida nad nädala jooksul teinud on, millised on nende probleemid, nende vajadused. Ja siis me räägime läbi, mis järgmine nädal tulemas on,» selgitas Ühtegi.