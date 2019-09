Video: kärsitu autojuht valis sõiduks kõnnitee

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on autoga kõnniteel sõitmine ummikute vältimiseks lubamatu. «Kõnnitee on siiski mõeldud jalakäijatele ja kergliiklusvahenditega liiklejatele ning sõidukite jaoks on sõidutee,» selgitas ta ja lisas, et liiklusreeglid on loodud kõikide inimeste turvalisuse jaoks.