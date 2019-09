Enefit Kaevanduste juhid jäid kahe kaevuri surma põhjustamises lõplikult õigeks

Pilv ütles BNSile, et nii maakohus kui ka ringkonnakohus on eelnevalt äärmise põhjalikkusega analüüsinud kõiki asjaolusid ja kogutud tõendeid, sealhulgas erinevaid uuringuid õnnetusjuhtumi põhjuste selgitamiseks ning pole tuvastanud, et Enefit Kaevandused AS oleks rikkunud tööohutus- ja tervishoiunõudeid, mis olid süüdistuse aluseks.

Kaitsja on eelnevas menetluses ettevõtte nimel välja toonud, et tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga ning Enefit Kaevandused AS on omalt poolt kannatanute peredele välja maksnud kollektiivlepingust tulenevad hüvitised ja ka kokku leppinud kannatnute lastele igakuise hüvitise maksmise sõltumata õigeksmõistvast kohtuotsusest.