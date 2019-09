Politseile teevad muret lähisuhtevägivald ja vanalinnas kaklevad joodikud

Tallinnas seitsme kuuga toime pandud süütegude arv on üle 28 000, ütles Põhja prefekt Kristian Jaani linnavolikogus esinedes. Süütegudest umbes 6000 moodustavad prefekti sõnul erinevad kuriteod, nii et aasta lõpuks registreeritakse Tallinnas tõenäoliselt alla kümne tuhande kuriteo. «See näitab stabiilsust, tegemist ei ole tõusuga ega ka erilise langusega. Viimastel aastatel aset leidnud kuritegude arvu suur langus on praeguseks peatunud, tõdes Jaani.

Politseile on jätkuvalt suureks väljakutseks kõik see, mis toimub koduseinte vahel, ehk lähisuhtevägivald. Lähisuhtevägivalla-kuritegude arv on seitsme kuuga veerandi võrra tõusnud, ehk käesoleval aastal on Tallinnas registreeritud 240 lähisuhtevägivalla-kuritegu rohkem, kui eelmisel aastal samal perioodil. «Ja kõige kurvem on see, et ligi 450 lähisuhtevägivalla-kuritegu on toime pandud kas lapse suhtes või lapse osalusel,» ütles Jaani. Kui vaadata lähisuhtevägivalla statistikat linnaosade kaupa, siis jätkuvalt on esirinnas väljakutseks Lasnamäe ja Põhja-Tallinn. Kahjuks tuleb just sealt selliseid väljakutseid patrullile kõige rohkem.

Linnaosadest on kuritegevuse langusega väga positiivselt pildis Nõmme, kus on vähenenud eelkõige varavastaste kuritegude arv. Prefekti sõnul on laias laastus nii, et politsei saab Tallinnas ööpäeva jooksul keskmiselt 65 väljakutset ja neist umbes pooled on vanalinna. «Nende väljakutsete sisu, kuhu me reageerima peame, on suures osas seotud kas joobes isikute või kaklustega,» ütles Jaani.

Viimase kahe aastaga on joobes isikute ja kaklustega seotud väljakutsete arv suurenenud kümnendiku võrra, vanalinnas veerandi võrra. Kui üldiselt on ligikaudu kolmandik väljakutsetest seotud joobes isikute või kaklustega, siis vanalinnas on selliseid väljakutseid üle poole. Üldine trend on see, et kui kakeldakse, siis kaklevad tuttavad inimesed omavahel.