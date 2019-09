Kolm aastat tagasi Tallinnas Latitude59 startup-konverentsi õhtusöögil koputas üks legendaarse Angry Birdsi loojatest Peter Vesterbacka toonase välisministri Marina Kaljuranna õlale. «Me just otsustasime ehitada tunneli,» ütles ta, osutades sõpradele teises lauas.

Kerime aega kolm aastat edasi ning Vesterbacka on taganud eeldatavalt 15 miljardi euro suuruse rahastuse ning leidnud kolm ehitusfirmat, kes on piltlikult öeldes homme valmis lööma labida maasse, et hakata Tallinna ja Helsingi vahele kaevama maailma suurimat veealust tunnelit.