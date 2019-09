Eriüksuse juht: baas tuleb niikuinii

USA presidendi Donald Trumpi otsus eriüksuse baasile mõeldud toetus ära võtta pole suur tagasilöök, ütleb kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse värske juht kolonelleitnant Margus Kuul.

Olete Riho Ühtegi järel teine Eesti eriväelane, kelle nime avalikkus teada saab. Miks eriüksused oma asjadest ei räägi?

Sest meie operatsioone teostatakse salastatud luureinfo põhjal. Rünnakuks on vaja üllatusmomenti, aga infolekke korral see ei toimi. Meie tööpõhimõte on minna sisse, teha asi ära, tulla välja. Sageli sooritatakse seda kirurgilise täpsusega. Erioperatsioonidest räägitakse siis, kui need õnnestuvad. Harva siis, kui need ei õnnestu. Meie inimesed on salastatud, sest nad käitlevad salastatud materjale.

Eile otsustas valitsus, et riigikogu nõusoleku korral saadetakse teie mehed Malisse. Mis on lähteülesanne ja kui ohtlik seal on?